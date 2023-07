Parcheggio selvaggio e i Vigili del Fuoco non passano

GALLIPOLI – Ecco l’assurda situazione in cui si sono trovati i vigili del fuoco nella giornata di sabato. Siamo a Gallipoli, in pieno parco naturale regionale “Isola di Sant’Andrea”.

Le auto ostruiscono il passaggio e, nella pineta poco distante, c’era un incendio in corso. I vigili del fuoco, due squadre del distaccamento di Gallipoli, chiamati a intervenire da chi ha visto un’alta colonna di fumo dal cuore del parco, sono arrivati con due mezzi. All’imbocco della stradina che conduce al parco, le auto erano parcheggiate senza criterio a destra e a sinistra. Così si è creato un imbuto e il mezzo di soccorso più grande non è riuscito a passare. Ovviamente priorità dei vigili del fuoco è stata raggiungere il luogo dell’incendio, anche se con il solo mezzo più piccolo. Hanno domato le fiamme che, fortunatamente non essendo una giornata ventosa, non si erano propagate velocemente, e hanno spento il rogo. Poi hanno chiamato le forze dell’ordine: sul posto, i carabinieri forestali e gli agenti della Polizia Locale. È stata redatta una relazione ad hoc.