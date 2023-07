“L’Olio della Poesia” a Vittorino Curci

CARPIGNANO SALENTINO – Si svolgerà stasera a Serrano, borgo di Carpignano Salentino, la ventisettesima edizione del premio “Olio della Poesia”. Ad essere premiato il poeta, musicista e artista pugliese Vittorino Curci. Saranno consegnati altri premi: il “Premio Salento d’amare” che andrà all'”Associazione Artelab Lu Mbroia” di Corigliano d’Otranto e “il Premio Millenium” – a cura dell’Amministrazione Comunale di Cursi- che sarà assegnato a “I Quaderni del Bardo edizioni di Stefano Donno”. L’Olio della Poesia, che ha visto nel corso degli anni a Serrano le più importanti voci della poesia italiana, quest’anno è interamente dedicato al centenario della nascita di Rocco Scotellaro. La storica manifestazione, promossa dall’Amministrazione Comunale di Carpignano Salentino è un’occasione per leggere poesia, per incontrare i poeti e per donare loro, olio, in cambio di versi.

Alessandro Baffa