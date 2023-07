Le bellezze del Salento sui maxi schermi di Times Square

SALENTO/NEW YORK – Quello che avete visto è un video che celebra il Salento in tutta la sua bellezza. La sua particolarità? È stato proiettato su una delle vetrine più importanti del mondo: New York, Time Square per la precisione. Tutto questo è stato possibile grazie a Francesco Rizzo, giovane 23enne di Cutrofiano, che ha scelto di impiegare i pochi secondi di tempo che aveva a disposizione, per trasmettere sugli schermi d’oltreoceano le immagini più caratteristiche del territorio salentino e fare innamorare i passanti provenienti da ogni dove.

Francesco, laureato in Scienze Politiche, da tempo ormai per studio non vive più nella sua terra. Quel forte legame però non si è mai spezzato, anzi, negli anni è diventato sempre più forte e il video proiettato a New York ne è un atto d’amore infinito.

In un video di 15 secondi, tutto ciò che il Salento è per lui: la pizzica, gli ulivi, la basilica di Santa Croce, il caffè in ghiaccio e latte di mandorla e naturalmente l’immancabile pasticciotto.

Francesco, con la sua iniziativa, ha portato gli scorci caratteristici del Salento oltreoceano e ha permesso a tutto il mondo di gustare, anche per solo qualche attimo, il sapore inconfondibile di questa meravigliosa terra.

Mariafrancesca Errico