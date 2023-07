L’amichevole Lecce-Cittadella chiude il ritiro dei giallorossi

FOLGARIA – Lecce in campo anche nell’ultimo giorno di ritiro. Il mister non risparmia anzi raddoppia. In mattinata tutti sul rettangolo verde con esercitazioni tattiche e schemi in vista dell’impegno pomeridiano con il Cittadella. Si tratta del quinto match amichevole per il Lecce da quando è in ritiro in Trentino.

Avversario di turno è il Cittadella, compagine di serie B, da sempre squadra ostica per i colori giallorossi con cui nei 9 precedenti ufficiali tra campionato e coppa Italia una sola volta è arrivata la vittoria.

La squadra di Gorini che nell’ultima stagione ha trovato una salvezza sofferta fino all’ultimo, ha sostenuto un allenamento tattico in vista della gara con il Lecce, partita che sarà disputata presso il centro sportivo di Lavarone dove la squadra veneta sta effettuando il ritiro.

Sarà un partita che arriva al termine di un ciclo di lavoro intenso e senza soste per il Lecce e i tempi sono ormai maturi per vedere l’impronta di D’Aversa che si avvicina al primo test ufficiale il 13 agosto in coppa Italia contro il Como al Via del Mare.

Indubbiamente lo spessore dell’avversario odierno dimostra come l’asticella delle difficoltà si stia elevando gradualmente in vista di un campionato che si preannuncia difficile e altamente competitivo.

Tutti i giocatori sono disponibili ad eccezione di Burnete che ha svolto lavoro differenziato e che con ogni probabilità non prenderà parte alla gara in via precauzionale.

Dopo la partita con il Cittadella che si disputerà alle 17, la squadra partirà alla volta di Verona dove si sposterà alla volta del Salento in aereo.

M.Vecchio