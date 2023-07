“La notte bianca” ad Alezio, buona la prima

ALEZIO – Grande successo ieri sera ad Alezio per la prima edizione de “La Notte Bianca”, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni e le attività commerciali locali.

Nel centro storico musica, artisti di strada, giochi per i più piccoli, mercatini dell’arte e percorsi gastronomici con un’attenzione anche all’ecologia. Una serata all’insegna del divertimento per grandi e bambini.