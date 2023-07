Il Lecce saluta il ritiro con un tris al Cittadella

LAVARONE – Ultima amichevole per il Lecce di Roberto D’Aversa nell’ultimo giorno di ritiro che schiera la squadra col solito 4-3-3 con Falcone in porta, Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo sulla linea difensiva; Gonzalez, capitan Hjulmand e Rafia a centrocampo e tridente con Strefezza, Rodriguez e Banda.

Assenti Maleh per un affaticamento muscolare e Ceesay non convocato.

Il Cittadella invece è sistemato in campo con un 4-3-1-2 con Kastrati; Carissoni, Pavan, Angeli, Giraudo; Carriero, capitan Branca, Vita; Tessiore; Magrassi e Baldini.

Arbitra Simone Di Renzo della sez. di Bolzano.

Si gioca al “Bertoldi” di Lavarone.

Il Lecce parte in modo aggressivo con un pressing asfissiante, il Cittadella attende ed è molto ruvido in mezzo al campo dove va giù pesante in modo falloso nonostante sia solo un’amichevole.

Al 12° cavalcata di Gendrey che si mette in proprio e poi calcia ma il tiro rimpalla su un difensore e termina in angolo.

L’approccio dei salentini è molto più positivo rispetto a quello dei veneti.

Al 20° buon numero di Rodriguez con Kastrati che si rifugia in angolo.

Al 33° Gonzalez dopo una bella azione di Rodriguez, calcia in diagonale ma Pavan devia in angolo.

Il primo tempo si chiude a reti inviolate.

I due allenatori cambiano abbastanza ad inizio ripresa.

Nel Lecce ci sono Bleve al posto di Falcone, Blin per Baschirotto, Venuti per Gendrey che però si fa male alla spalla dopo 20 minuti e al suo posto Dorgu, poi Almqvist per Rodriguez, mentre al 61° ecco Di Francesco per Banda e Bjorkengren per Hjulmand. Le condizioni di Venuti saranno valutate nei prossimi giorni.

Al 48° buona azione di Banda che dopo aver dialogato con Rafia calcia in porta ma la sua conclusione è alta sopra la traversa.

Al minuto 73 il Lecce passa in vantaggio grazie ad un bel tiro di Strefezza che da fuori area la insacca, subito dopo lascia il posto a Corfitzen.

Al 76° Dorgu la mette in mezzo all’area col contagiri e Corfitzen raddoppia.

Azione sull’asse di due campioni d’Italia Primavera, sorrisi per la società salentina che si gode i suoi giovani.

E arriva anche il tris del Lecce al minuto 80, dopo un lancio di 80 metri di Gallo, Almqvist la mette dentro ma per l’arbitro è fuorigioco.

Dopo due minuti però Dorgu scappa via a sinistra e la serve su un piatto d’argento proprio ad Almqvist che gonfia la rete e questa volta è regolare: 3 a 0 per il Lecce.

Termina così con un tris secco per il Lecce e tanti saluti al ritiro di Folgaria. Adesso due giorni liberi e da mercoledì in campo all’Acaya.