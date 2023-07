SAN CATALDO- Ancora un incidente in questa ultima domenica di luglio. E’ accaduto poco dopo le 20.00 a San Cataldo nei pressi del Fondone, proprio all’incrocio semaforizzato. Due le auto coinvolte, che per cause ancora da accertare si sono scontrate frontalmente.

Sul posto immediato l’intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118. Fortunatamente non ci sarebbero dei feriti gravi