D’Aversa dopo il tris al Cittadella: “Buona gara. Dispiace per Venuti”

LAVARONE – Al termine della gara vinta per 3 a 0 con il Cittadella, che ha chiuso il ritiro del Lecce, abbiamo intervistato mister Roberto D’Aversa:

Ultima amichevole prima di rientrare nel Salento, amichevole fino a un certo punto. Quali indicazioni ha tratto da questo match?

“Mi dispiace di una cosa: da una parte c’era una squadra che ha affrontato la partita sempre per vincere in maniera amichevole e l’altra che magari non l’ha affrontata nella stessa maniera. Speravamo che quest’ultima gara ci portasse a non avere infortuni, purtroppo c’è stato l’infortunio di Venuti mi auguro che che non sia nulla di grave. Per quanto riguarda la prestazione devo dire che dopo tutti questi giorni di carico di lavoro essendo l’ultimo giorno, hanno fatto una buonissima gara. Hanno interpretato al meglio una partita e soprattutto anche poi nel secondo tempo che sono stati i ragazzi della primavera che stamattina avevano fatto un ulteriore carico per dare un po’ di minutaggio a tutti. Ripeto, dispiacere solo per Lorenzo Venuti”

C’è da essere soddisfatti però anche per questo cambio in corso d’opera che ha visto il Lecce riprendere in mano le redini di una partita che soltanto per pochi minuti era sfuggita di mano.

“La partita è stata sempre in dominio, non ricordo conclusioni da parte del Cittadella e chiaro che lì dove le dimensioni del campo non sono quelle di un campo regolare, una squadra che comunque ha un carico di lavoro totalmente diverso dal nostro, si vede. Quello che conta ripeto è che con un carico di lavoro così i ragazzi hanno concesso poco sotto l’aspetto del gioco. Si sa, quando si gioca contro questo tipo di squadra, con questo modulo, che sono partite brutte ma devo dire che nonostante il campo fosse piccolo i ragazzi hanno espresso anche del bel gioco soprattutto nel secondo tempo”.

Mi fa un bilancio di questi 15 giorni di lavoro qui a Folgaria dove abbiamo visto un lavoro attento certosino ma anche intenso con grande concentrazione da parte sua ma anche dei ragazzi?

“Sì su quello solo complimenti perché hanno una dedizione al lavoro non comune e soprattutto, poi, essendo in tanti ragazzi Primavera, sono in undici, non è semplice rimanere concentrati e fare il lavoro intenso, invece devo dire che che ad oggi sotto l’aspetto dell’impegno a questi ragazzi non posso rimproverare assolutamente nulla”.

C’è qualche giocatore della Primavera che resterà nell’orbita della prima squadra?

“Sicuramente ci sono dei giocatori che rimarranno con la prima squadra, l’avete visto anche oggi, sono subentrati contro una squadra di serie B nonostante hanno fatto un lavoro duro stamattina, hanno cambiato anche l’esito della partita, quindi sicuramente 3-4 ragazzi si alleneranno con noi. Poi da qui a dire pronti per la serie A, o che possono giocare in serie A, sarà solo il tempo che potrà dirlo”.

È pronto adesso per concedersi all’abbraccio dei tanti tifosi salentini che aspettano di accogliere la squadra?

“Sì sì, non vediamo l’ora di rientrare a casa e magari di fare qualche partita davanti al nostro pubblico che comunque sicuramente è un pubblico passionale numeroso che ti porta andare anche oltre, quindi non vediamo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi anche se devo dire che non hanno fatto sentire la loro mancanza e a tanti chilometri distanza hanno fatto sentire il loro calore”.

M.Vecchio