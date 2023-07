TARANTO – Ai mondiali di nuoto di Fukuoka in Giappone, la tarantina Benedetta Pilato ha vinto il bronzo nei 50 rana. La nuotatrice salentina è arrivata terza con un tempo di 30” e 04, argento per l’americana Lilly King, oro e record del mondo, con 29’’ 16, per lituana Ruta Meilutyte.