Scattano i controlli, sanzionati sei locali della movida otrantina

OTRANTO – Controlli nell’area della movida idruntina: sono sei le attività, tra quelle passate al setaccio dai Carabinieri e della Polizia Locale incappate in sanzioni amministrative per occupazione di suolo pubblico e musica troppo alta.

Musica ad un volume oltre il limite consentito ed occupazione di suolo pubblico . A conclusione di mirati servizi di controllo del terriotorio finalizzati al contrasto delle condotte che arrecano disturbo alla quiete ed al riposo delle persone , i Carabinieri della stazione di Otranto, insieme agli agenti della Polizia Locale hanno sanzionato sei locali di intrattenimento che operano in zona. In particolare bar e ristopub , situati tra Via Immacolata, Via Leonardi, in zona Molo, in Via dei Bastioni ed in Piazza Castello. Due dei sei locali sono stati sanzionati per trasgressione al codice della strada, occupazione abusiva di suolo pubblico. Per gli altri le contestazioni sono relative a mancato rispetto dell’ordinaza sindacale, emessa lo scorso 27 giugno e che regolamenta le emissioni acustiche e sonore e i limiti orari per la diffusione della musica. Al termine dei sopralluoghi effettuati nelle scorse ore , i militari hanno informato l’Autoritrà Amministrativa che procede.