Incendi, ancora fiamme in periferia a Taranto

TARANTO – Non tende a placarsi l’ondata di incendi, soprattutto sterpaglia e macchia Mediterranea, a Taranto e in provincia. Duro lavoro dei Vigili del Fuoco nella mattinata di venerdì. Ad essere interessata è la zona disabitata in via Alberto Sordi, alle soglie della struttura della Villa Verde. Molto fumo che arrivano verso le vicine abitazioni. Donne e uomini del 115 hanno operato con sei mezzi per circoscrivere l’incendio. Per regolare la viabilità presente anche la Polizia Locale di Taranto. Il vento di queste ore ha fatto alzare una notevole nuvola di fumo visibile da varie zona della città.