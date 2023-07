I vandali distruggono la finestra della Chiesa della Madonna dei “Farauli”

STERNATIA – Nella puntata di Terre del Salento in onda questa sera siamo entrati all’inteno della Chiesa della Madonna dei Farauli di Sternatia per raccontarvene la bellezza. Oggi vittima di un atto vandalico. Qualcuno ha rotto i vetri della finestra lanciando dei sassi all’interno

Un atto vandalico ha danneggiato il finestrone della Chiesa della Madonna dei Farauli, una antichissima chiesa rurale che sorge nelle campagne di Sternatia e risale ai primi decenni del ‘500.

Qualcuno , lanciando dei sassi, finiti all’interno, ha distrutto i vetri della finestra posta sulla porta d’ingresso della Chiesetta. Un gesto vile che finisce con il danneggiare la nostra storia.

Proprio in questi giorni con le telecamere di Terre del Salento, siamo stati all’interno dell’edificio per raccontarvene la storia , le origini e farvene vivere la bellezza e le suggestioni, il cui nome pare derivi da quello di un insetto nocivo per i legumi e che rappresenta l’unica costruzione sacra in stile rinascimentale di Sternatia. Una facciata spoglia con pilastri laterali e cuspide mozzata; posta sull’architrave dell’ingresso la piccola finestra, i cui vetri sono stati distrutti .

Suggestivo l’unico ambiente interno con volta a botte. Nella nicchia dell’altare centrale la Vergine con il Bambino. Resti di affreschi sono distribuiti su tutta la superficie interna