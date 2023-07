Inferno senza fine, brucia anche il litorale jonico: evacuate case e resort tra Torre San Giovanni e Torre Mozza

LECCE – Inferno di fuoco a sud della provincia di Lecce, ad appena due giorni dal devastante incendio che ha colpito appena la marina di San Cataldo, mandando in cenere ettari di macchia mediterranea e distruggendo case e automobili. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nelle scorse ore il litorale di Ugento. Le fiamme si sono propagate in un batter d’occhio, alimentate anche dalle forti raffiche di vento provenienti dai quadranti settentrionali. Ed anche in questa circostanza scene di panico tra bagnanti, turisti e villeggianti, in fuga da case vacanza e spiagge. Il rogo si è spinto dalla collina fino a raggiungere la litoranea Torre San Giovanni- Torre Mozza, lambendo le abitazioni che si trovano lungo la strada. Alcune famiglie, sorprese dal fronte del fuoco, sono state fatte uscire dalle proprie abitazioni e messe in sicurezza. E per precauzione è stato anche evacuato un resort che si trova in località Rottacapozza, visto che il fuoco stava avanzando proprio nella direzione della struttura ricettiva. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecce e dei vari distaccamenti presenti sul territorio provinciale, unitamente al servizio antincendio dell’Arif e della Protezione civile. Necessario, per arginare il vasto fronte del fuoco anche l’intervento dei Canadair. E canadair in azione anche nella marina di Corsano, sempre nel Basso Salento, dove un incendio di notevole entità è divampato sempre nelle scorse ore in una vasta area di macchia mediterranea. Dieci gli ettari andati in fumo in questa circostanza, con squadre di soccorso impegnate per diverse ore prima di riuscire a domare le fiamme. Ma il bollettino di guerra di questi interminabili giorni di fuoco non finisce qui. Altri roghi si sono verificati in un’area compresa tra Martignano e Zollino. Le fiamme, in questa circostanza, hanno distrutto alcuni appezzamenti di terreno ed hanno anche lambito un’azienda agricola. Fortunatamente il provvidenziale intervento delle squadre dei vigili del fuoco ha evitato che si avessero conseguenze ben più gravi. Ed in queste ore un nuovo fronte del fuoco si sta sviluppando nei pressi del Villaggio Adriatico di San Cataldo. Al lavoro vigili del fuoco e squadre di pronto intervento