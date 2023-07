MARINA DI MARITTIMA- E’ tutto pronto per Acquaviva Blue Moon 2023, giunto alla sua 5° edizione, che sarà l’1 agosto, con una fantastica luna piena sul mare e l’eccezionale presenza di Antonella Ruggiero e Carolina Bubbico.

Si tratta di uno degli eventi più magici, suggestivi e raffinati della costa salentina, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Diso, con il patrocinio della Regione Puglia e della provincia di Lecce.

L’evento è concepito, come ogni anno, in una serata di luna piena, in uno dei luoghi più incantati della riviera adriatica, l’Insenatura Acquaviva, ubicata a Marina di Marittima, che, per l’occasione diventa un vero e proprio palcoscenico naturale.

Acquaviva Blue Moon è uno spettacolo che nasce e prende forma dai concetti di qualità, di bellezza e di natura, nonché da una adeguata ed accurata valorizzazione delle peculiarità del territorio. Non poteva, infatti, esserci posto migliore per concepire un evento di tal genere.

Ed infatti, l’insenatura Acquaviva esprime in maniera esemplare ed emblematica bellezza e qualità: qualità delle acque, qualità dell’aria, bellezza del contesto naturalistico. Tutto ciò, oltre a rendere l’evento unico nel suo genere, si coniuga perfettamente con la qualità della musica e del contesto che, per l’occasione.

L’edizione 2023 di Acquaviva Blue Moon sarà presentata dalla giornalista Chiara Chiriatti. Per l’occasione canterà Antonella Ruggiero, una delle voci più importanti della musica italiana. Aprirà la serata la direttrice d’orchestra Carolina Bubbico, che dirigerà l’ensemble vocale “Corolla”.

Un aspetto importante dell’evento è rappresentato dal Premio Acquaviva Blue Moon, che vedrà protagoniste delle persone che si sono particolarmente contraddistinte per il loro impegno nel sociale, nella cultura, nel lavoro, nello sport e nella tutela dell’ambiente, permettendo lo sviluppo socio economico del territorio.

L’ingresso, come ogni anno, è gratuito e senza prenotazione. L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21.00.