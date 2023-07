A fuoco una macchina in centro a Taranto

Attimi di paura in via Polibio a Taranto attorno alle 21. Una Seat Arosa ha preso fuoco mentre era ferma al ssemaforo all’angolo con via Dante all’angolo. Secondo una prima ricostruzione tutta da verificare, il veicolo avrebbe iniziato a perdere benzina dal serbatoio e, al riavvio del mezzo, il motore avrebbe preso fuoco. Una donna è tutto coloro che erano nel mezzo sono riusciti a lasciare l’auto e a procurarsi un estintore ma nonostante tutto la vettura è andata completamente distrutta.