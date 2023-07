LECCE – Un incendio è scoppiato nel pomeriggio anche in via Vecchia San Filippo in Lama a ridosso della chiesa San Filippo Smaldone. Le fiamme si sono propagate velocemente arrivando fino al poligono bruciando compeltamente la campagna vicina. I residenti che abitano vicino alla chiesa sono usciti con secchi d’acqua per cercare di spegnere il fuoco. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco.