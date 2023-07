Scontro frontale sulla Lecce-Frigole: tre feriti

LECCE – A entrare in collisione sono state una Dacia Sandero e una Saab. Lo scontro, violentissimo, è stato frontale e tre persone sono ferite. È successo poco dopo le 13,00 lungo la provinciale 132, la Lecce-Frigole, all’altezza di Borgo Piave. Nella Dacia c’era solo il conducente, un uomo di 37 anni, nell’altra due persone. È stato il primo ad avere la peggio: soccorso dai sanitari del 118, è stato portato in ospedale in codice rosso.

Feriti anche gli occupanti dell’altra vettura, di 70 67 anni, accompagnati in ospedale ma in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, gli agenti della Polizia Locale di Lecce e la Polizia.

Le cause dell’impatto sono tuttora al vaglio delle forze dell’ordine. I rilievi sono stati ultimati intorno alle 17, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza di entrambi i veicoli; solo allora è ripresa la normale circolazione stradale.