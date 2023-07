Droga tra i mobili di casa: arrestato dai Carabinieri

TARANTO – Continuano i controlli nei weekend per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, da parte del Comando Provinciale di Taranto. Venerdì, i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno arrestato un 38enne del posto, presunto responsabile di aver detenuto, con lo scopo di metterla in commercio, una grossa quantità di cocaina.

Gli investigatori dell’Arma, nei giorni scorsi, avevano notato un viavai di persone da un appartamento del quartiere “Tre-Carrare Solito”. Grazie ad un’accurata perquisizione, venivano rinvenute, nascoste in diversi mobili proprio della stessa casa, 220 dosi di “cocaina”, pronte per essere vendute. Un involucro, in particolare, era all’interno di un pensile della cucina, tra pacchi di pasta e barattoli di pelati. I 150 grammi di stupefacente, dal valore economico di circa 8500 euro, sono stati consegnati al Laboratorio Analisi Sostanza Stupefacente del Comando Provinciale di Taranto. L’uomo, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto agli arresti domiciliari.