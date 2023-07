Taranto: De Santis e Dervishi, esperienza e freschezza

TARANTO – Nuovo arrivo in casa Taranto. Il tecnico Capuano avrà a disposizione Ivan De Santis. Il difensore ha firmato fino al 30 giugno del prossimo anno.

De Santis, 26 anni, è cresciuto nel settore giovanile del Milan. Nel 2016 la sua prima esperienza in Serie C con la maglia del Catania. Nella stessa annata si trasferisce alla Paganese mentre l’anno successivo approda all’Ascoli in Serie B. Con i bianconeri ascolani resta fino al mercato di gennaio prima di trasferirsi alla Virtus Entella dove vince il campionato di Lega Pro.

Dopo la parentesi di Cesena, nel campionato 2019/20, approda a Modena. Nell’estate del 2021 viene acquistato dal Monopoli ma fa successivamente ritorno alla Paganese nel mercato di Gennaio. Nell’ultima stagione disputata con la maglia del Monopoli, ha timbrato 31 presenze.

Dopo De Santis è arrivato l’annuncio di un bel colpo. Il Taranto si è aggiudicata le prestazioni sportive di Kristian Dervishi sino al 30/06/2025.

Il calciatore italo albanese, classe 2003, è un esterno che può giocare su tutto il versante destro ed è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e nel 2022 si è laureato campione d’Italia.

Dunque alla corte di Capuano sono arrivati, per ora, i difensori Riggio, Heinz, De Santis, l’esterno a tutto campo Dervishi, il centrocampista Borgia e gli attaccanti De Sarlo, Samele e Cianci.

Esperienza e gioventù e l’arrivo di Dervishi significa che comunque si pensa ad una variante di modulo rispetto a quello di base che è il 3-5-2 che potrebbe trasformarsi in 3-4-3.