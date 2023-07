Soleto, successo per il job day dedicato all’edilizia identitaria

SOLETO – Non un semplice job day, ma una piccola fiera dell’edilizia di qualità. A Soleto, presso la villa comunale di Largo Osanna, si è svolto con successo l’evento dal titolo “Edilizia identitaria e d’avanguardia: lavoro in corso”, organizzato da Arpal Puglia, Comune di Soleto e Aforisma School of Management. Un appuntamento che ha chiamato a raccolta le eccellenze del territorio in un pomeriggio ricco di iniziative, che ha unito domanda e offerta di lavoro. È stato infatti possibile sostenere colloqui con 18 rinomate aziende del settore alla ricerca di diversi profili professionali, come scultori, carpentieri, restauratori, manovali, muratori, ingegneri, geometri e tanti altri.

Ma non solo opportunità di lavoro, anche momenti di formazione. Nel corso dell’evento si sono infatti tenuti laboratori e attività dimostrative su tecniche costruttive tradizionali con pietra e tufi; produzione di pavimenti in cementine, graniglie e marmi; manufatti in pietra di Soleto; edilizia in calcecanapa ed edilizia su fune. I partecipanti hanno dunque avuto la possibilità di apprendere ad esempio come si costruisce un muretto a secco senza cemento o come si realizza una volta a stella, come si lavora la pietra leccese o come si esegue un restauro digitale o tradizionale.

Spazio poi all’approfondimento sul tema, con un convegno che ha visto la partecipazione del Collegio geometri di Lecce, della Scuola edile e di diversi imprenditori.

A chiudere l’evento un percorso narrato e musicato con partenza da Porta San Vito alla scoperta dei gioielli architettonici recuperati del centro di Soleto. Per l’occasione sono stati straordinariamente aperti al pubblico, in orario serale, la Chiesa di Santo Stefano, la guglia di Raimondello Orsini e il Palazzo Le Castelle.

Il Comune di Soleto vanta infatti una lunga tradizione nel campo dell’edilizia.

L’evento “Edilizia identitaria e d’avanguardia: lavoro in corso” è stato organizzato nell’ambito del progetto di orientamento al lavoro vincitore dell’avviso pubblico “Punti cardinali” della Regione Puglia.