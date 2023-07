Brindisi: è iniziata la nuova stagione. Mercato in movimento

BRINDISI – Si può dire che la stagione del Brindisi è iniziata; ieri sera la rosa si è trovata presso un Hotel leccese e per l’occasione il Presidente Daniele Arigliano ha voluto salutare tutti i componenti dello staff tecnico e dirigenziale augurando loro buon lavoro in vista dell’inizio della nuova stagione.

A mister Danucci l’arduo compito di mettere in campo la rosa che il diesse Massimo Cerri sta mettendo insieme.

Mirko Albertazzi per la porta, Ciro Cipolletta e Antonio Vona per la difesa e Loris Palazzo per l’attacco, questi i nuovi arrivi al momento che si aggiungono ai rinnovi di Franco Gorzelewski , Crocifisso Cancelli e di Winston Ceesay.

Sembra fatta ormai per il contratto di Malaccari che dovrebbe essere anche il capitano per la prossima stagione.

In attacco potrebbe riaprirsi la pista che porta a Perez della Virtus Francavilla, ma l’obiettivo più gettonato è Vazquez anche se il Gubbio non vuole mollarlo.

Inoltre la società biancazzurra sembra orientata a fare una nuova offerta a Opoola per provare a riaprire una trattativa che al momento è chiusa.

Si lavora anche per riavere il portiere Vismara.

Per il reparto avanzato si limano i dettagli dell’accordo con l’attaccante senegalese classe 97, Mbarick Fall, che nella scorsa stagione attaccante classe 1997 lo scorso anno in serie D con la maglia del Sangiuliano, sembrerebbe imminente la sua ufficialità.