MERINE – Tre giorni all’insegna della tradizione, cultura e sapori, che celebra il re dei cerali. Torna anche quest’anno la “Sagra te lu ranu” giunta alla 29^ edizione, che si svolgerà dal 21 al 23 luglio, nel centro di Merine, frazione di Lizzanello, organizzata dal Comitato Festa patronale e Sagra te lu ranu – della Parrocchia S. Giovanni Paolo II, con il patrocinio della Provincia di Lecce, della Regione Puglia e del Gal Valle della Cupa.

In programma la degustazione di prodotti tipici nei molti stand presenti, musica, danze, una sfilata di carri e una mostra di oggetti antichi, ma questa vuole essere anche l’occasione per riflettere sull’importanza del grano e rilanciarne la produzione nel salento e non solo.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sull’evento sono disponibili sul sito www.sagrateluranu.it e sulle pagine social della Sagra e dell’Associazione.