“Resto a Presicce-Acquarica”, bando comunale da 300mila euro per le imprese

PRESICCE – ACQUARICA -Creare opportunità di crescita sul territorio, finanziare la nascita e l’ammodernamento di imprese, supportare le attività dei professionisti. Ecco “Resto a Presicce-Acquarica”, bando comunale e colonna portante dell’omonimo programma sviluppato appunto dall’amministrazione comunale di Presicce-Acquarica e presentato presso i giardini pensili di Palazzo Ducale. Si tratta, nello specifico, di uno strumento agevolato, ideato, sviluppato e finanziato dall’amministrazione comunale con fondi propri derivanti dai contributi per la fusione dei comuni e che si rivolge ad aspiranti imprenditori, imprese già esistenti che intendono avviare percorsi di ammodernamento e anche liberi professionisti. Il tutto si arricchisce di una convenzione con la Banca Popolare Pugliese e riservata ai partecipanti al bando che non hanno disponibilità immediata di una propria risorsa finanziaria. Il Bando, per cui sono stati stanziati 300mila euro con il 70 per cento a fondo perduto, è stato realizzato con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Anci Puglia, Confindustria Lecce, Legacoop Puglia, Confcommercio Lecce e Ordine dei commercialisti di Lecce.