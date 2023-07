SECLÌ- Tragedia a Seclì dove durante una gara podistica un atleta è stato colto da un malore. Aveva 53anni.

La competizione, organizzata dal Lecce Club Salento giallorosso, si stava svolgendo durante l’orario pomeridiano. All’improvviso il 53enne si è accasciato al suolo e nonostante ogni tentativo di strapparlo alla morte per lui non c’è stato nulla da fare. Tra le possibili cause anche questo caldo infernale.