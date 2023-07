Martedì 18 Luglio l’ Unione dei Comuni della Grecia salentina ha organizzato la Giornata della “Trasparenza e Anticorruzione” con un seminario formativo nella sala Consiliare del Comune di Carpignano

L’ edizione ha avuto come tema “Trasparenza e procedimento amministrativo dopo i Decreti semplificazione e il PNRR” e il ruolo della Corte dei Conti come garante nell’attuazione del PNRR alla presenza di numerosi dipendenti e amministratori locali con l’introduzione del Sindaco del Comune di Castrignano dei Greci. Al centro dell’incontro, la relazione di Alberto Bicocchi, avvocato e coordinatore dell’Ufficio giudizi ed esecuzioni sentenze della Corte dei Conti della Puglia – Procura regionale, che ha affrontato i nodi salienti delle novità normative, concentrando l’attenzione sugli aspetti di carattere amministrativo e procedurale, proponendo un approccio analitico, con particolare riguardo anche ai rischi in cui può imbattersi il funzionario nella propria attività procedimentale e la parte introduttiva condotta dal dott. Verardo Roberto- Incarico di alta professionalità della Procura Regionale della Corte dei Conti Puglia che ha analizzato i vari controlli intestati alla Corte dei Conti nell’ambito del PNRR e l’ attività istruttoria compiuta dal Collegio del Controllo Concomitante relativa al programma di interventi denominato «Istruzione- Piano per asili nido e scuole dell’ Infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia e il progetto che prevede lo sviluppo di 40 stazioni ad idrogeno( soggetto attuatore il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) nel quadro delineato dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del consiglio n.2014/94 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi. Nella parte finale si sono analizzati aspetti relativi alla proroga dello “scudo erariale” e alla limitazione del controllo Concomitante sul PNRR e sul PNC introdotta dall’ art 1 comma 12 quinquies del D.l 44/2023.