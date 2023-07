BRINDISI – I frati cappuccini da settembre lasceranno il convento del Casale, rimettendo la parrocchia Ave Maris Stella nelle mani dell’arcivescovo Giovanni Intini: così è stato deciso nel Capitolo dei frati cappuccini di Puglia svoltosi in aprile. Lo ha comunicato ufficialmente il Vescovo, alla comunità dei fedeli. Una perdita per la città, ma, soprattutto, una dolorosa perdita per tutti i fedeli del quartiere Casale che sono cresciuti nel carisma francescano.