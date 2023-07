Taranto, ecco Borgia per il centrocampo. Prolunga Loliva

TARANTO – Nuovo rinforzo in casa Taranto: arriva il centrocampista Antonio Borgia, classe 2004, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2024.

Un altro 20enne, un altro calciatore cresciuto nel Sassuolo, come Samele.

Ventuno presenze in campionato con un gol e 4 assist, 4 presenze in Coppa Italia e una nei playoff nell’ultima stagione con il Lamezia Terme.

Borgia torna nella sua Puglia, è nato a Foggia, dove aver calciato i suoi primi palloni nella squadra rossonera, è passato nel settore giovanile del Sassuolo e poi è passato al Gravina per la sua prima esperienza fuori dal settore giovanile, scendendo in campo 33 volte con 4 gol e 5 assist.

Adesso arriva alla corte di Ezio Capuano e inizia a respirare aria di professionismo e porta freschezza ed entusiasmo in un reparto del campo dove il Taranto ne ha particolarmente bisogno.

Il giovane foggiano è un centrocampista di piede destro che può giocare sia come mezzala che come centrale ed il suo piede delicato può permettergli anche di giocare come trequartista.

Inoltre è arrivato il prolungamento per il portiere Andrea Loliva sino al 30 giugno 2024, ed è la terza stagione in riva allo Ionio per il portiere classe 2000, originario di Bari.