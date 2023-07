Nardò Basket e Parravicini, la storia continua

NARDÒ – Matteo Parravicini playmaker classe 2001, 187cm per 83kg, ha rinnovato il contratto che lo lega al Nardò Basket.

Arrivato la scorsa estate in maglia granata, il play ha trovato largo impiego nelle gerarchie di coach Di Carlo, giocando 26 minuti di media a partita, conditi da 7 punti, 2 assist e 2 rimbalzi, uniti ad intensità e agonismo in fase difensiva.