Mappatura concessioni, i balneari: “Si arrivi presto ad un decreto”

LECCE – È iniziata la mappatura delle concessioni balneari col nuovo sistema informativo denominato Siconbep, costituito presso il Mef, dove confluiranno le comunicazioni inviate dagli enti proprietari dei beni affidati in concessione. Si arriverà così ad un punto di svolta e finalmente ad un decreto attuativo per riassegnare le concessioni in scadenza ? È quello che i diretti interessati si augurano, affinche quest’annosa situazione arrivi ad un punto fermo.

Una posizione decisa è quella del presidente del Sib di Lecce Sandro Portaccio, che evidenzia come i balneari oramai siano sempre più sconfortati perchè non hanno ancora certezze e devono vivere alla giornata. “Quello che vogliano, dice, è avere finalmente un decreto attuativo, è inutile fare mappature, ci sono già, il monitoraggio è sola una presa in giro e – ribadisce – dite una volta per tutti gli stabilimenti che fine devono fare, non possiamo andare avanti così”.

Sull’argomento interviene in modo diretto anche l’avvocato amministrativista Pier Luigi Portaluri.