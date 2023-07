Brindisi, dopo il rinnovo di Ceesay, pressing per il terzino Ingrosso

BRINDISI – Il Brindisi del presidente Arigliano è al lavoro col direttore sportivo Massimo Cerri per costruire la prossima rosa con cui dovrà affrontare la prossima stagione in serie C.

Sul fronte rinnovi dopo quelli di Franco Gorzelewski e di Crocifisso Cancelli è arrivato quello di Winston Ceesay che si è legato al club adriatico fino al 2025. Il difensore centrale della Sierra Leone, classe 2000, è stato come gli altri protagonisti della scorsa stagione, eroe di una promozione inseguita, sudata, e meritata ha giocato 18 gare segnando anche un gol nella gara giocata in trasferta con il Barletta.

Adesso sembra in procinto di rinnovare il terzino Bruno Valenti, classe 02.

Dunque dopo gli arrivi dei nuovi Mirko Albertazzi per la porta, Ciro Cipolletta per la difesa e Loris Palazzo per l’attacco, si continua a lavorare a fari spenti per provare a portare a Brindisi l’attaccante ex Virtus Francavilla, Federico Vazquez, ultima stagione a Gubbio, mentre per la difesa rimane vivo l’interesse per il centrocampista Marco Nichetti, classe 96, che Cerri ben conosce per averlo avuto ad Alessandria, ed infine il diesse sembra aver puntato i fari su Gabriele Ingrosso, terzino sinistro leccese, classe 2000, ex Virtus Francavilla e Pordenone dove ha giocato nell’ultima stagione prima di svincolarsi, lui potrebbe veramente essere un bel colpo in ottica serie C e per una neopromossa che cerca esperienza e voglia di rivalsa potrebbe essere il profilo giusto.