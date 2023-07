Virtus Francavilla, un nuovo play per Villa

FRANCAVILLA FONTANA – Giuseppe Fornito è un nuovo giocatore della Virtus Francavilla: arriva in biancazzurro a titolo definitivo. Il centrocampista calabrese, classe 1994, era rimasto svincolato dopo l’esperienza con la Gelbison.

Cresciuto nel settore giovanile del Napoli: nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Pescara e Trapani in serie b, Messina, Catania, Trapani, Paganese, Rende e Gelbison in serie c.

Il calciatore è già a disposizione di mister Alberto Villa per la preparazione precampionato