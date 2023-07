Truffe agli anziani: arriva il nuovo opuscolo della Polizia

SALENTO – “Più sicuri insieme”, questo il nome della campagna per la sicurezza delle persone della terza età, vittime per eccellenza di truffatori, promossa dalla Polizia Locale e dal settore Welfare del Comune di Lecce. Gli agenti, avendo come obiettivo principale la prevenzione, aggiornano i loro propositi con un opuscolo ricco di semplici regole e consigli da seguire per evitare di essere vittima di un raggiro.

Sono tante le precauzioni che si possono adottare, per esempio: dal non rapportarsi con sconosciuti che si spacciano per “amici” o funzionari pubblici, al cercare di prestare attenzione all’ambiente circostante e ai propri affetti, in una qualsiasi situazione. Inoltre è fondamentale, in una situazione di possibile pericolo o di semplice sospetto, segnalare ogni dubbio al 112.