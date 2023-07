Fuoco e paura a Gandoli, anche canadair in azione

Nel pomeriggio di martedi vasto incendio a Marina di Leporano nella spiaggia di Gandoli. Lunghe lingue di fuoco stanno bruciando la vegetazione del posto. Intervento con 4 mezzi, e una autobotte da 25mila litri da parte di Vigili del Fuoco di Taranto, già sotto pressione per incendi di sterpaglia in vari punti della provincia dalla mattinata odierna. A sostenere l’impegno anche due canadair provenienti da Lecce.

Tutte le persone che erano presenti nello stabilimento balneare e nella spiaggia libera sono state evacuate cosi come cinque ville vicine. Va precisato che l’evacuazione delle abitazioni è stata per iniziativa personale delle famiglie. Sul posto anche la Polizia Locale di Leporano. Al momento risultano danni a persone o cose.