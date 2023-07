Emergenza poveri, Pankiewicz: “Il Comune apra una mensa per i poveri”

TR NEWS TALK – “Il Comune di Lecce apra subito una mensa per i più poveri”. L’appello giunge dal Nuovo Movimento, associazione cittadina che si occupa soprattutto di questioni sociali e e culturali. La proposta nasce per via dell’emergenza che rischia di aprirsi in città durante la stagione estiva, periodo in cui sono chiuse quasi tutte le mense della Caritas diocesana. “La situazione è difficile – spiega il presidente Bronek Pankiewicz – La “Casa della carità” è chiusa a luglio; la “Mensa dei poveri” di Santa Rosa ad agosto, così come la Parrocchia San Lazzaro ad agosto, mentre la Parrocchia di San Giovanni Battista, riaprirà solo a settembre. Di qui la necessità di trovare una soluzione alternativa, seppur temporanea.

“Ritengo che sia giunto per il nostro Comune il momento per colmare questa grave lacuna – conclude Pankiewicz – Basta approfittare della generosità della Diocesi che supplisce a queste gravi lacune del Comune. Occorre subito un regolare servizio comunale, magari gestito da volontari, magari in convenzione con qualche associazione, magari in collaborazione con le parrocchie, ma i servizi sociali comunali hanno il dovere di organizzare una mensa sociale comunale”.