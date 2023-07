D’Aversa a TeleRama dopo l’amichevole: “Interpretazione giusta. Rafia? È un calciatore di qualità”

FOLGARIA – Al termine dell’amichevole vinta dal Lecce per 15 a 1 (leggi qui), l’allenatore giallorosso Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di TeleRama:

LA PARTITA – “Sicuramente con questa amichevole, la prima, l’obiettivo era di smaltire i primi giorni di lavoro e di dare qualche concetto; devo dire che l’interpretazione è stata buona, anche se il valore dell’avversario era piuttosto basso, però quello che conta è l’atteggiamento che i ragazzi stanno dimostrando in ogni singolo allenamento”.

SISTEMA DI GIOCO – “Credo che ogni allenatore debba analizzare il materiale che ha a disposizione e in base a quello interpretare un sistema di gioco, che sia importante dare dei numeri per il sistema tattico va bene, ma quello che conta però è l’interpretazione e dunque lo stesso sistema di gioco può essere interpretato in maniera diversa. Il sistema di gioco lo danno i calciatori che hai a disposizione soprattutto grazie alle loro caratteristiche”.

STREFEZZA E NUOVE LEVE – “Diciamo che oggi era programmato il minutaggio di ogni singolo giocatore, era già fissato di far fare 45 minuti, Gabriel ha avuto un piccolo infortunio, speriamo non sia nulla di grave. Devo dire che c’è qualche elemento interessante ma responsabilizzarli più del dovuto non credo che sia opportuno né per loro perché comunque devono avere un margine di crescita e uno di errore e sopratutto per noi per non illuderli. Devo dire che però lavorano molto bene, sono ben educati e ben predisposti al lavoro e questo è molto importante”.

RAFIA – “Diciamo che l’ho visto spesso perché giocava a Pescara ed essendo per me a casa ho visto tante partite. È un giocatore di qualità che ha fatto un ottimo campionato dove per poco non lo hanno vinto, sicuramente ha delle qualità di resistenza pur essendo un giocatore tecnico, fa tanti chilometri durante la partita e dunque è predisposto alla fase difensiva. In serie A bisogna essere giocatori completi; è chiaro che la categoria è diversa e quindi aspettiamo per dare un giudizio ma sicuramente è un calciatore di qualità”.