Un sit-in per ottenere dall’Asl brindisina risposte alle richieste dei lavoratori da un punto di vista economico e normativo, in un contesto caratterizzato, secondo i sindacati, da una continua inflazione, che erode il potere di acquisto e in un appalto in cui l’azienda è lontana dal riconoscerne il valore. L’iniziativa si è nel parcheggio dell’Ospedale Perrino.