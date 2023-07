Tfm consiglieri regionali, 40 sigle chiedono ritiro proposta

BARI- “No al trattamento di fine mandato”. In una lettera aperta, quaranta sigle tra sindacati, associazioni di categoria e del terzo settore, chiedono al governatore Emiliano e alla presidente del Consiglio Capone, di ritirare la proposta di legge per la reintroduzione del trattamento di fine mandato per i consiglieri regionali. Proposta, lo ricordiamo, presentata dai partiti di centrosinistra, tranne il Movimento 5 Stelle che ha ritirato la firma. In un clima di crescente distanza delle istituzioni politiche dalle persone, famiglie e imprese sono strangolate dalla crisi economica. Ecco perché la misura, dicono, sembrerebbe “uno schiaffo a tutte le persone che oggi vivono condizioni di povertà e difficoltà”. Di qui la richiesta di ritirare la proposta di legge. In caso contrario – è la conclusione – sono già annunciate manifestazioni.