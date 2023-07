Movida sorvegliata: multe per vendita alcol, navette abusive e droga

NARDÒ-GALLIPOLI – Continuano i controlli serrati dei carabinieri sulla mala-movida, affinché il divertimento non sconfini in abusi e illeciti, mettendo a rischio anche la pubblica incolumità.

Nel week-end i controlli a raffica condotti tra le marine di Nardò e Gallipoli hanno partorito diverse multe per vendita illegale di alcolici, carenze igienico-sanitarie ed esercizio abusivo del servizio navetta.

Sono 11, inoltre, i giovani segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di stupefacente, in quantità non riconducibili all’uso personale o terapeutico.

I controlli – fanno sapere i militari – andranno avanti per tutta l’estate.