Lecce, si avvicina Rafia

LECCE – Il Lecce è interessato e molto vicino al trequartista ex Juve, Hamza Rafia. È previsto un summit, nelle prossime ore, con la dirigenza del Pescara per provare a soffiare al Genoa il 24enne giocatore di nazionalità tunisina ma con passaporto francese. Una trattativa, questa, già abbastanza avviata e che potrebbe essere portata a termine in tempi brevi.