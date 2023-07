SALENTO- Inferno di fuoco tra Castro e Marittima di Diso, con le fiamme, alimentate dal forte vento di nordest, che lambiscono la nota discoteca della zona.

E’ la cronaca di un’altra giornata infernale che segue quelle dei giorni scorsi dove le telefonate al centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco sono state oltre cinquecento.

La richiesta di intervento per l’incendio di Castro è arrivato nelle prime ore della mattinata. Sul posto sono tempestivamente arrivate le squadre di soccorso dei vigili del fuoco di Lecce e quelle del distaccamento di Gallipoli, chiamate a supporto per fronteggiare una situazione che sin da subito è apparsa ad alto rischio, insieme all’intervento del canadair

Le fiamme, infatti, si sono propagate rapidamente, alimentate dalle forti raffiche di vento che le ha spinte sino quasi a lambire il noto locale che si affaccia sul mare di Castro. Come se non bastasse sono state fatte evacuare alcune abitazioni e la strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento.

Ma non finisce qui. In questo inizio settimana dal caldo torrido, altre richieste di intervento per incendi divampati nelle campagne della periferia sono anche da Lecce e da altri comuni della provincia.

Come accaduto sulla strada provinciale che collega Corsano a Tricase, dove una squadra è intervenuto per un incendio che stava interessando un’altra pineta.