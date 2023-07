Incendio in una cantina: 15enne intossicata

TAVIANO- I vigili del fuoco in azione a Taviano, dove nel pomeriggio, in via Ottaviano 92, le fiamme hanno interessato una cantina. Durante l’evento i fumi sprigionati dalla combustione, a causa dell’effetto camino, si sono propagati all’interno della tromba delle scale interessando alcune abitazioni e una ragazza di 15 anni è rimasta intossicata. Subito dopo è stata soccorsa dal 118 mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a domare le fiamme per impedire ulteriori danni a persone e cose.