Salvato in extremis un 60enne che ha perso i sensi mentre in campagna scoppiava un incendio

MARTANO – A seguito di un rogo di sterpaglie un uomo ha rischiato di perdere la vita. E’ stato trovato privo di sensi da un passante che aveva notato il denso fumo scaturito dal fuoco, e si era avvicinato per vedere cosa stesse accadendo. Immediata la chiamata ai soccorsi che valutate le gravi condizioni in cui l’uomo, un sessantenne di Martano, versava, lo hanno trasportato d’urgenza al Vito Fazzi di Lecce dove è ricoverato in terapia intensiva. Non è chiaro se l’uomo stesse lì per caso e successivamente è stato stordito dal denso fumo oppure se abbia avuto un malore che lo avrebbe fatto cadere proprio in quel punto mentre si sviluppavano le fiamme.