Lecce Primavera, il leccese Castelluzzo il vice di Coppitelli

LECCE – Novità nello staff tecnico della Primavera 1 del Lecce: il salentino e leccese doc Paolo Castelluzzo è il vice allenatore di Federico Coppitelli. Prende il posto di Ernesto Javier Chevanton che non ha rinnovato.

Classe ’85, è molto legato alla sua famiglia di origine, ha due fratelli Antonio e Maria Pia. Ha tre figli ed è sposato con Valentina. Lavora da anni nel settore giovanile del Lecce, dove è cresciuto professionalmente, e da giovane, tra le altre squadre, ha giocato anche nella Juventina. Un vero professionista, amante del suo lavoro e che ha sempre tifato per i colori giallorossi. Un emozione forte per lui e per chi ha creduto in lui.

La squadra rimarrà in ritiro dal 17 al 30 luglio e sono state programmate tre amichevoli.

Questo lo staff completo:

STAFF TECNICO

Allenatore: Coppitelli Federico

Allenatore in seconda: Castelluzzo Paolo

Preparatore dei Portieri: Paleari Franco

Preparatore Atletico: Fontó Paolo

STAFF SANITARIO

Medico: Del Coco Mauro

Medico: Del Coco Ciro

Fisioterapista: Alberani Cesare

A seguito della squadra ci saranno:

Club Manager: De Toma Giovanni

Team Manager: Nucci Giuseppe

Dirig.Accompagnatore Tundo Gianpiero

Magazziniere: Valente Nicola.