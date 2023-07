Folgaria 2023: TeleRama c’è

LECCE – TeleRama sarà ancora un volta, come ogni anno, accanto all’U.S. Lecce per tutta la durata del ritiro pre-campionato in Trentino a Folgaria. Interviste, curiosità, servizi di colore, dettagli importanti e tanto altro nel raccontare con cura, passione e attenzione giornalistica tutta la fase di preparazione pre-campionato della formazione giallorossa allenata da mister Roberto D’Aversa.

Tutto questo: da oggi fino al 30 luglio, in più seguiremo tutte le quattro amichevoli in programma, con la telecronaca curata da Mario Vecchio e le riprese di Davide Stoppa. Vi terremo aggiornati, in tutte le edizioni del nostro TeleRama Sport di quanto accadrà quotidianamente alla comitiva giallorossa, calciomercato incluso.