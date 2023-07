LECCE – L’Unione Sportiva Lecce con una nota ha ringraziato, al termine del rapporto contrattuale, “Links Management and Technology Spa” per questi anni vissuti al fianco dei colori giallorossi, come sponsor sulle maglie da gioco.

Tre stagioni, compresi gli anni difficili della pandemia, in cui Links ha creduto nel progetto Lecce supportando la squadra del territorio.