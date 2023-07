“Puglia lenta: vie, cammini e rotte” da questa domenica su TeleRama

TELERAMA – Da domenica 16 luglio su Telerama inizia un imperdibile viaggio con “Puglia Lenta: vie, rotte e cammini”, il nuovo programma ideato da Jacqueline Adames. Si tratta di un format che segue il ritmo lento e cadenzato dei cammini, per raccontare una terra che della lentezza che consente di scorgere il dettaglio ha fatto una sua filosofia, seguendo le tracce ancora ben visibili di secoli di storia, attraversando gli antichi sentieri, fino a raggiungere borghi autentici e città d’arte.

Sei le puntate che scandiranno un turismo lento. In ogni puntata la troupe di “Puglia Lenta” seguirà un gruppo di viandanti di età diverse e con diverse motivazioni. Il loro viaggio ci condurrà attraverso la storia, la spiritualità, l’atmosfera bucolica che soltanto questi territorio possono raccontare.

Questo incredibile racconto non è rivolto soltanto al turista, ma soprattutto agli stessi pugliesi. “Puglia Lenta” è un diario di viaggio perché nessuno si senta straniero in casa propria.

Le prime due puntate saranno dedicate interamente al cammino sulla via Traiana, ovvero “La via Francigena”. È sempre da qui che si snoda la terza puntata, fino a raggiungere il territorio salentino, porto di imbarco dei pellegrini del Medioevo diretti verso la Terra Santa. Al culmine di questa tappa, il Cammino del Salento ci delizierà con i suoi colori, sapori, profumi…e tanto mare.

Nella quarta puntata il “Cammino Materano” si snoda in tre vie, tra grotte, uliveti e tratturi. Al suo arrivo l’occhio supera il confine della Puglia, perdendosi tra i sassi materani.

A farsi ponte tra litorali opposti nella quinta puntata sarà “La Rotta tra i due Mari”: un viaggio in bicicletta che ci offre l’opportunità di fare una pausa e vivere a pieno il territorio anche in un fine settimana.

Si conclude a passo lento con un percorso intriso di fede: “Il Cammino di Don Tonino Bello”, un servo di Dio che ha dato tanto a questo territorio, tra amore e devozione. Un viaggio scomodo come i suoi auguri…ma liberatorio, per ritrovarsi in pace con se stessi e con la propria terra.

Un’esperienza imperdibile che si potrà seguire ogni domenica dalle 21,15 a partire da domani (16 luglio) su Telerama, canale 15 in Puglia e Basilicata.