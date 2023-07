Lecce: tutti i convocati per il ritiro di Folgaria

Domani mattina con il Lecce partirà per il ritiro in Trentino, a Folgaria dove resterà fino al 30 luglio.

La società giallorossa ha comunicato le liste dei convocati, quella della prima squadra e quella degli aggregati dalla Primavera.

Di seguito le liste:

PORTIERI:

Bleve Marco (1995), Brancolini Federico (2001).

MARCATORI:

Baschirotto Federico (1996), Dermaku Kastriot (1992), Pongracic Marin (1997), Romagnoli Simone (1990).

ESTERNI DIFENSIVI:

Gallo Antonino (2000), Gendrey Valentin (2000), Lemmens Mats (2002), Lorenzo Venuti (1995).

CENTROCAMPISTI:

Bjorkengren John (1998), Blin Alexis (1996), Gonzalez Joan (2002), Helgason Thorir (2000), Hjulmand Morten (1999), Maleh Youssef (1998).

ESTERNI OFFENSIVI:

Almqvist Pontus (1999), Banda Lameck (2001), Di Francesco Federico (1994), Listkowski Marcin (1998), Strefezza Gabriel (1997).

ATTACCANTI CENTRALI:

Ceesay Assan (1994), Rodriguez Pablo (2001), Voelkerling Persson Joel (2003).

I calciatori Banda, Hjulmand e Helgason si aggregheranno alla squadra nella giornata di domani direttamente in ritiro, mentre Gendrey (come da permesso) è atteso per il 23 luglio a Folgaria.