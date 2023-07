Brindisi: incertezza Opoola, prolungano Gorzellewski e Cancelli, fari puntati su Perez e Cuppone

BRINDISI – Il Brindisi si tiene ben stretti Franco Gorzellewski e Crocifisso Cancelli, il difensore e il centrocampista, già protagonisti nella scorsa stagione, si sono legati al club del presidente Arigliano fino al 30 giugno 2025.

Si complica, invece, la trattativa per il rinnovo del giovane attaccante nigeriano Malik Opoola che nella scorsa stagione ha messo a segno 11 gol, 10 in campionato e uno nello spareggio con la Cavese, numeri importanti questi che hanno acceso fari attenzione sul ragazzo che a soli 18 anni ha grandi speranze per il futuro.

Massimo Cerri sta provando a blindarlo con un contratto pluriennale ma al momento sembra che le parti siano lontane e che l’offerta non pareggi la domanda, tutto può accadere nei prossimi giorni ma la trattativa è più complicata del previsto.

Ed allora dopo l’arrivo di Loris Palazzo, il nuovo direttivo sportivo biancazzurro cerca di portare alla corte di Ciro Danucci altri attaccanti e si lavora su due profili, entrambi importanti, due obiettivi che potrebbero essere centrati ed averli entrambi significherebbe aver creato un reparto avanzato di tutto rispetto per la categoria. E parliamo dei salentini Luigi Cuppone e Leonardo Perez.

Luigi Cuppone è in uscita dal Cittadella mentre Leonardo Perez potrebbe dire definitivamente addio alla Virtus Francavilla.

Parlando di attaccanti resta viva anche la pista che porta a Sylla, calciatore che Cerri ha avuto ad Alessandria.

Sul fronte uscite invece Dammacco si è accasato a Nardò dove ritrova D’Anna.

Sono giorni caldi in cui sta nascendo il nuovo Brindisi.

Si attendono sviluppi nelle prossime ore.