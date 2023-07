Risse, spaccio e degrado: benvenuti nel quartiere Ferrovia

LECCE – Risse a colpi di bottiglie rotte, spaccio, degrado e abbandono. E Paura. Di giorno, quanto di notte. Benvenuti nel quartiere ferrovia, ormai terra di nessuno conquistata da chi ha deciso di trasformarla in una sorta di Bronx made in Lecce e dove residenti e commercianti vivono nel terrore, dove chi può cerca di vendere casa per trovare altrove serenità e dove chi ha deciso di investire aprendo un’attività o un B&B si pente di averlo fatto. Tante le proteste, tante le invocazioni di aiuto, tante le promesse. Ma di fatto, ad oggi, la situazione è quella documentata nelle decine e decine di video che testimoniano lo stato brado in cui si vive nelle vie Don Bosco, Montello, Martiri d’Otranto e Montegrappa, dove abbandonato e spettrale sorge l’ex hotel Cappello

Adesso residenti e commercianti si sono riuniti in Comitato, e fanno la voce grossa. E con un esposto chiedono interventi concreti, immediati

Sulla questione ritorna ancora una volta anche il coordinatore cittadino del Movimento Regione Salento, Giancarlo Capoccia

Residenti e commercianti ora sperano che anche questo ultimo e disperato appello non se ne vada via col vento. Intanto, domani è un altro giorno.