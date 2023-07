Ai domiciliari spacciava droga nella sua abitazione: arrestato dalla Polizia

TARANTO – Agli arresti domiciliari spacciava droga nella sua abitazione: 39enne arrestato dalla Polizia di Stato. Al momento della perquisizione dei Falchi era presente anche la compagna dell’uomo che spontaneamente ha consegnato agli investigatori un involucro di cellophane termosaldato contenente 11 grammi di cocaina ed altre quattro dosi della stessa sostanza stupefacente già confezionate e pronte per lo spaccio, nascoste nella sua biancheria intima. All’interno dell’appartamento, invece, i poliziotti hanno scoperto in una camera utilizzata esclusivamente dal 39enne come studio, un vero e proprio magazzino per il confezionamento della droga: un bilancino di precisione perfettamente funzionante, una lametta in acciaio utilizzata per il taglio delle dosi, intrisa di presunta sostanza stupefacente e due rotoli di buste di cellophane di colore celeste per confezionare le dosi.

Nella camera da letto, infine, in un cassetto del comò è stata rinvenuta la somma di 2.650 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività illecita ed una cartuccia per pistola cal. 7,65. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.